Орещук: «Карреру предлагали „Динамо“ несколько раз»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» рассказал о том, что экс-тренер «Спартака» мог возглавить «бело-голубых».

Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.

А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!»