ГлавнаяНовости

Орещук: «Карреру предлагали „Динамо“ несколько раз»

сегодня, 10:04

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить «бело-голубых».

Бердыев в «Динамо»? Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.

А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!»

Все новости
Сафонов: «Бердыев не завидует Слуцкому, что тот возглавил „Рубин“»
Сегодня, 10:31 Комментарии2
Игнашевич назвал двух самых сильных игроков РПЛ
Сегодня, 10:26 Комментарии3
«Перемены просто потрясающие!» — Булыкин о жизни на карантине
Сегодня, 09:53 Комментарии7
Игнашевич признался, что хотел бы возглавить сборную России
Сегодня, 09:23 Комментарии6
Кечинов: «Согласен с Федуном во мнении о досрочном завершении сезона»
Сегодня, 09:17 Комментарии6
Игнатьев: «К концу мая станет понятно, стоит ли доигрывать сезон РПЛ»
Сегодня, 09:13 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:35
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 10:34
    аек рад, что вы его "продинамили" :)
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:25
    Вовремя Динамо отказалось от физрука.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:07
    хорошо что не получилось))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100