«Перемены просто потрясающие!» — Булыкин о жизни на карантине

Бывший российский футболист рассказал об успешной жизни в условиях карантина.

Сегодня прошёл месяц в самоизоляции! 7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно.

Перемены просто потрясающие! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя. Здоровая безглютеновая диета без кофеина и часовая домашняя тренировка, занимаюсь йогой каждый день. Научился медитировать!

Сбросил 9 кг и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удаленно! Осваиваю второй иностранный язык.

P. S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить.