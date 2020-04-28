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«Перемены просто потрясающие!» — Булыкин о жизни на карантине

сегодня, 09:53

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин рассказал об успешной жизни в условиях карантина.

Сегодня прошёл месяц в самоизоляции! 7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно.

Перемены просто потрясающие! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя. Здоровая безглютеновая диета без кофеина и часовая домашняя тренировка, занимаюсь йогой каждый день. Научился медитировать!

Сбросил 9 кг и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удаленно! Осваиваю второй иностранный язык.

P. S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить.

Недавно Булыкин поделился мыслями о пандемии коронавируса.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:25
Ещё один задолиз и номенклатурный холуй плешивого режима. Гордится он. Рассказал бы он это в глаза людям, которых уволили, бизнес рухнул, кушать нечего или кредитов полная авоська.
lexatver
lexatver
сегодня в 10:11
Эта шутка во всех пабликах в вк, она уже стала баяном
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:04
Осваивает новую профессию удаленно.)
Коллектор?
Или он теперь работает в Санлайте? Напевает по телефону:"Мы закрывааааемся! Мы закрывааааемся! Купи золото!"
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:01
это он из рекламы зож скопировал)))))))))
beefs
beefs
сегодня в 09:59
так может карантин не отменять?
Знатог
Знатог
сегодня в 09:56
Да это вова-корона написал, не для себя правда, для лопухов.
Binger
Binger
сегодня в 09:55
Булыкин из карантина давно не выходил.
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