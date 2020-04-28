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Журова — о Фролове: «Сейчас многие высказывают такие мнения»

сегодня, 13:49

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критике в адрес правительства от вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.

Сейчас многие высказывают такие мнения. Зачем мне говорить о том, что изначально странно звучит? Я же не знаю, может быть, он оппозиционер и так считает. Никакой стране не нужны рабы. Это мнение есть в любой стране и было в любые времена, оппозиция правительству говорила всегда так.

Он сказал, что правительство стремится к чипизации народа? Народ наслышался чего-то, и вот говорит. Где правительство стремится к этому? Просто сейчас в сетях везде распространяется информация, ролики снимают. Не знаю, кому это выгодно. Конечно, народ, находясь в самоизоляции всего этого насмотрелся. Я просто не знаю, где у нас вот этот чип? Он законом прописан? Я пока не вижу к этому никаких предпосылок. Некоторые считают, что СНИЛС — это уже чип. Если человек обладает СНИЛСом и паспортом — это тоже у человека чип. Подогревается в социальных сетях все это, и конечно, люди по-разному реагируют. У всех разная психологическая устойчивость — кто-то сразу верить, а кто-то думает: «Нет, ну это не так». У парня такая реакция.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:02, ред.
да это мнение большинства страны! а эта за мкад не выбирается!
112910415
112910415
сегодня в 13:54
"спортивный" депутат Журова не решилась осуждать парня
такие нынче времена
Adepta
Adepta
сегодня в 13:52
Журовой нужно выехать за МКАД и на всё посмотреть.
Karabal
Karabal
сегодня в 13:50
Еще одна пустоголовая в Госдуме, объект для поддержки режима.
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