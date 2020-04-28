Журова — о Фролове: «Сейчас многие высказывают такие мнения»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критике в адрес правительства от вратаря «Крыльев Советов» .

Сейчас многие высказывают такие мнения. Зачем мне говорить о том, что изначально странно звучит? Я же не знаю, может быть, он оппозиционер и так считает. Никакой стране не нужны рабы. Это мнение есть в любой стране и было в любые времена, оппозиция правительству говорила всегда так.

Он сказал, что правительство стремится к чипизации народа? Народ наслышался чего-то, и вот говорит. Где правительство стремится к этому? Просто сейчас в сетях везде распространяется информация, ролики снимают. Не знаю, кому это выгодно. Конечно, народ, находясь в самоизоляции всего этого насмотрелся. Я просто не знаю, где у нас вот этот чип? Он законом прописан? Я пока не вижу к этому никаких предпосылок. Некоторые считают, что СНИЛС — это уже чип. Если человек обладает СНИЛСом и паспортом — это тоже у человека чип. Подогревается в социальных сетях все это, и конечно, люди по-разному реагируют. У всех разная психологическая устойчивость — кто-то сразу верить, а кто-то думает: «Нет, ну это не так». У парня такая реакция.