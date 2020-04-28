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Евсеев рассказал о самых сильных нападающих, против которых он играл

сегодня, 11:16

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о форвардах, против которых ему доводилось играть, когда он был еще футболистом.

Буква Н в моём алфавите – это нападающие. Настрадался от них много. Как и они от меня. 20 матчей в сборной, начну с этих игр. Кого-то удивлю, но вспоминаются первым делом нападающие сборной Болгарии. Сейчас эта команда не на первых ролях, но тогда у неё были форварды топ-уровня: Бербатов и Петров. За счёт интеллекта, хитрости и напора они играли в лучших клубах Европы. А ещё совсем молодой Роналду. Он только заиграл за национальную команду, но помню, уже тогда все говорили: будущая мировая звезда.

Но главные дуэли у меня были в еврокубках. Играя за «Спартак», столкнулся в полуфинале Кубка УЕФА со звёздами «Интера». Роналдо тогда было не остановить, бразилец без оговорок считался первым номером в мировом футболе. Играл Роналдо гениально, никогда больше такого нападающего не видел. К тому времени у меня уже накопился опыт игры против звёзд. Помню матчи с «Аяксом». Арвеладзе удивил тогда непривычной позицией для форварда. Он играл в подыгрыше, благодаря ему в зону атаки вырвались братья де Буры и Овермарс. Было против кого играть. Или последняя игра за «Спартак» с «Лидсом». Запомнился Алан Смит. Очень резвый, резкий, обученный. Он потом перешёл в МЮ. Был похож манерой игры на Сашку Ширко. Поменялись с ним майками после финального свистка, причём он подошёл сам.

В «Локомотиве» матчи Лиги чемпионов были уже с командами, у кого в атаку играли нападающие-убийцы. Им хватало касания, доли секунды для гола. Первым назову Рауля. Потрясающий форвард. Всегда играл на опережение, вообще не стоял на месте. Называю «Барселону» и вспоминается Это’О. «Интер» – Вьери и Рекоба. «Арсенал» – Бергкамп и Анри. Самая сыгранная пара, что я видел. Понимали друг друга с полувзгляда. Против них было особенно тяжело. Самый необычный нападающий, против кого играл, – это Коллер. Не понимаешь, как подобраться к двухметровому великану.

Уверен, что игроки растут только в матчах против сильных соперников. Когда надо вытаскивать из себя всё, на что способен. И не эпизодами, а постоянно. Мне в этом смысле повезло. Матчей против звёзд было много.

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Все комментарии
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 12:55
Интересно рассказал, хорошая новость, побольше таких, гыгы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:40
И у всех на головах остались шрамы от клыков Евсеева, наверно. Даа есть что вспомнить тренеру. Поэтому Зенит бился башкой об битонную стену защиты Уфы.
Karabal
Karabal
сегодня в 11:49
Слишком много Евсеева, надоел.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:24
Можно писать мемуары.....:))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:22
хорошая память)) хорошие воспоминания))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:21
И посильнее бывают
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