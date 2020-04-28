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Депутат — о Фролове: «Нужно смотреть, что подписываешь под контрактом»

сегодня, 13:43

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал скандал с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который недавно раскритиковал власть.

Мое мнение простое: если спортсмен при заключении трудового договора подписал те или иные документы, регламентирующие его высказывания, поведение, режим, регламент и так далее, то он должен соблюдать. Можно по-разному оценивать, имеет ли право спортсмен высказывать свои политические взгляды и суждения, участвовать в каких-то акциях. Это совершенно другая история. Но если спортсмен нарушил подписанное соглашение, тогда к нему имеют право применять те или иные санкции, прописанные в данном соглашении. Иначе я не вижу других полномочий и прав у клуба штрафовать его.

Если они штрафуют его по своему мнению и хотению, то спортсмен имеет право в судебном споре отстоять свои права и предъявить к клубу какие-то встречные требования. Если же все подписано, то извините, исполняйте. И в будущем спортсменам нужно внимательно смотреть, что подписываешь. А то можно такое наподписывать, что шаг влево или вправо — расстрел. Подписал — выполняй.

Ранее депутат Игорь Лебедев заступился за Евгения Фролова.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:06
В общем то правильно, нужно смотреть контракт.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:06
а ты присягал родине и народу служить а чем занимаешься?)))
Знатог
Знатог
сегодня в 14:05
Депутат мог бы и про поправки сказать: "Нужно смотреть, за что голосуешь". а где смотреть? Нигде их нет.
112910415
112910415
сегодня в 14:00
на практике многостраничные тексты с приложениями никто не читает внимательно (вспомним хоть Кокорина) ... да и расширительные толкования возможны
Знатог
Знатог
сегодня в 13:52
В контракте Фролова написано, что нельзя критиковать президента?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:51
Как у нас подписывают контракты сам чёрт не разберёт.
Karabal
Karabal
сегодня в 13:46
А депутатам не нужно думать за что голосуешь?
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