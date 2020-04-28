Депутат — о Фролове: «Нужно смотреть, что подписываешь под контрактом»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал скандал с вратарем «Крыльев Советов» , который недавно раскритиковал власть.

Мое мнение простое: если спортсмен при заключении трудового договора подписал те или иные документы, регламентирующие его высказывания, поведение, режим, регламент и так далее, то он должен соблюдать. Можно по-разному оценивать, имеет ли право спортсмен высказывать свои политические взгляды и суждения, участвовать в каких-то акциях. Это совершенно другая история. Но если спортсмен нарушил подписанное соглашение, тогда к нему имеют право применять те или иные санкции, прописанные в данном соглашении. Иначе я не вижу других полномочий и прав у клуба штрафовать его.

Если они штрафуют его по своему мнению и хотению, то спортсмен имеет право в судебном споре отстоять свои права и предъявить к клубу какие-то встречные требования. Если же все подписано, то извините, исполняйте. И в будущем спортсменам нужно внимательно смотреть, что подписываешь. А то можно такое наподписывать, что шаг влево или вправо — расстрел. Подписал — выполняй.