Сафонов: «Сейчас Бердыев пошёл бы в „Спартак“ без колебаний»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где мог работать бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил смс-ку от Федуна. Из одного слова – «м…к». Что-то всё перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошёл бы в «Спартак» без колебаний.
И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал своё согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз».
Федун отправил смс-ку, это его проблемы. Карпина тоже "сбитым летчиком" оскорбил. И че?).
Такая тренерская доля быть иногда без вины виноватым. Бердыева самого предавали, поэтому без миноискателя никак. Только дураки лезут в омут головой и идут гордо по минному полю).
Бердыев, ещё не спел свою последнюю песню). Удачи ему!
Федун отправил смс-ку, это его проблемы. Карпина тоже "сбитым летчиком" оскорбил. И че?).
Такая тренерская доля быть иногда без вины виноватым. Бердыева самого предавали, поэтому без миноискателя никак. Только дураки лезут в омут головой и идут гордо по минному полю).
Бердыев, ещё не спел свою последнюю песню). Удачи ему!