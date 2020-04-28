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Сафонов: «Сейчас Бердыев пошёл бы в „Спартак“ без колебаний»

сегодня, 11:06

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, где мог работать бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил смс-ку от Федуна. Из одного слова – «м…к». Что-то всё перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошёл бы в «Спартак» без колебаний.

И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал своё согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз».

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 13:42
Бердыев... мне кажется в какой то момент переоценил значимость своей персоны и решил что без труда найдёт себе клуб! Большие требования несут в себе неожиданные перевёртыши и просчитать их можно, но не все могут!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:12
Бердыев никому не нужен...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:43, ред.
Сафонов друг Бердыева?

Откуда такие интимные подробности?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:25
В Спартак нельзя, как в омут головой. Большой клуб с историей, с огромной армией болельщиков,требующих результат сейчас, плюс ревнивые ветераны, которые рассматривают игру команды сквозь призму прошлых лет. В Спартаке, на щите, или под щитом. Лучше пусть тренируют команду тренеры легионеры. Не получилось, отряхнулся и пошел. У остальных печать на лбу на всю оставшуюся жизнь, ну, или оливковый венок).
Федун отправил смс-ку, это его проблемы. Карпина тоже "сбитым летчиком" оскорбил. И че?).
Такая тренерская доля быть иногда без вины виноватым. Бердыева самого предавали, поэтому без миноискателя никак. Только дураки лезут в омут головой и идут гордо по минному полю).
Бердыев, ещё не спел свою последнюю песню). Удачи ему!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:56
И откуда у Сафонова такие подробности про смс-ку?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:51
Туркмен специалист по вытаскиванию из подвала. Рано ещё в Спартак. В Пердиве окажутся тогда давай. Гыгыгы
Adepta
Adepta
сегодня в 11:50
Бердыев сейчас никому не нужен.
beefs
beefs
сегодня в 11:17
А что изменилось
makkie
makkie
сегодня в 11:16, ред.
Поезд уже ушёл, раньше нужно было думать и соглашаться.
Мне кажется, Бердыев исчерпал себя как тренер - да и возраст берёт своё уже.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:14
и за курбана решил)))
ОПС
ОПС
сегодня в 11:12
Тебя бы не спросил.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Очень сомневаюсь в этом
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