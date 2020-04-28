Лепсая: «Досрочное завершение ФНЛ — разумное решение»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал возможное досрочное завершение сезона ФНЛ .

В сложившейся ситуации досрочное завершение ФНЛ — разумное решение. Всем хочется доиграть, но за месяц провести 11 туров очень сложно, можно даже сказать — невозможно. К тому же непонятно, как обеспечить передвижение команд. Понятно, что билеты уже пропали, клубы не имеют возможности бронировать чартеры, плюс непонятно, что делать с контрактами.