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Лепсая: «Досрочное завершение ФНЛ — разумное решение»

сегодня, 13:04

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал возможное досрочное завершение сезона ФНЛ.

В сложившейся ситуации досрочное завершение ФНЛ — разумное решение. Всем хочется доиграть, но за месяц провести 11 туров очень сложно, можно даже сказать — невозможно. К тому же непонятно, как обеспечить передвижение команд. Понятно, что билеты уже пропали, клубы не имеют возможности бронировать чартеры, плюс непонятно, что делать с контрактами.

В расстановке мест уже всё ясно, поэтому не очень разумно доигрывать чемпионат тогда, когда каждый клуб потеряет солидные деньги. Нет разницы, какое место займёт команда — 8-е или 11-е. Что касается прямого выхода в РПЛ — всегда будет кто-то недоволен. Самое логичное — собраться с силами, принять решение о завершении и готовиться к новому сезону.

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SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:39
Здраво мыслит, решение разумное.
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