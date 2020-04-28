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Юрист: «На мой взгляд, Фролов никого не оскорбил»

сегодня, 14:38

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал скандальную критику голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова в адрес правительства.

Непонятно, какие санкции может применить клуб к Фролову, так как мы не знаем, что об этом сказано в его трудовом договоре. Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Возможно, клуб будет ссылаться на сам факт того, что Фролов давал интервью, а не само его содержание.

На мой взгляд, футболист никого не оскорбил, не выдал конфиденциальную информацию. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции.

Клуб удалил слова о штрафе? Признание ошибок — это хорошее качество. Я бы на месте клуба не стал применять наказание к Фролову, он никого не оскорбил, даже не упоминал «Крылья Советов». Это его мнение, не как футболиста, а как гражданина.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:11
в относительно свободном обществе не нашли бы тут темы для обсуждения -наказать или не наказать ...
4RT
4RT
сегодня в 16:49
Фролова в президенты!
VIPded
VIPded
сегодня в 15:43
Сколько шуму от одного ногомячиста...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:14
у нас это не приветствуется)) если оно отлично от официального))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:48
Ни одного хамского слова, а правдой оскорбить нельзя.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:46
С каких это пор говорить правду стало оскорблением.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:39
Понятно, что не оскорбил, высказал своё мнение!
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:39
Таких оскорбить невозможно.
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