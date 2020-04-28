Тарасов: «Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире»

Полузащитник «Рубина» в своем Инстаграме порассуждал на тему коронавируса в России.

Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете?

Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице… И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам. Тут врачам, конечно, низкий поклон.