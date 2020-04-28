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Тарасов: «Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире»

сегодня, 14:04

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме порассуждал на тему коронавируса в России.

Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете?

Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице… И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам. Тут врачам, конечно, низкий поклон.

Ранее Тарасов поделился мнением о единении народа в тяжелые времена.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:04
великий человек ! великие слова !
быть бы ему сенатором, когда бы не слаб был на голову !
впрочем, это не помешает
311
311
сегодня в 17:22
Типичная жертва телевидения!)
Mi6
Mi6
сегодня в 17:19
Святой
juvenale
juvenale
сегодня в 16:59
В Беларуси лучше........
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:50
По каким показателям он это оценил?
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:18
От этого бревна ничего другого и не ожидал
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:10
много хуже чем в китае )) умник резиновый!
13ROS13
13ROS13
сегодня в 14:04
Тарасова слушать не стоит, много врет.
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