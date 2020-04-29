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Даррен Бент: «Заха не откажет „Ньюкаслу“»

сегодня, 11:56

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха продолжит карьеру в «Ньюкасле».

Заха не скрывает своего желания перейти в топ-клуб и теперь, когда у Ньюкасла могут появиться богатые владельцы, вингер сборной Англии может рассмотреть вариант с переездом на «Сент-Джеймс Парк». Именно такого мнения придерживается Бент-младший.

Я знаю много ребят из этого клуба [«Ньюкасла»] . Ньюкасл находится далеко на севере, но это отличное место, чтобы жить. Хорошее место, хорошие рестораны, оживленная ночная жизнь.

Если клуб сможет найти кого-то вроде Вилфрида Заха - это было бы круто. Деньги решают много вопросов, мы все это знаем. Заха сейчас зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю? Если «Ньюкасл» предложит ему больше - он перейдет туда!

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Все комментарии
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN ответ SSPZ (раскрыть)
сегодня в 12:38
И его агент.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:08
Об этом знает только Заха)
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