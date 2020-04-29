Фердинанд: «На месте МЮ попытался бы подписать Партея или Ндиди»

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сегодня, 08:50

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сообщил, каких футболистов, по его мнению, «красным дьяволам» нужно подписать в следующее трансферное окно. В числе упомянутых им исполнителей – хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес, связываемый слухами с потенциальным переходом в МЮ . Кроме того, Фердинанд назвал полузащитника «Атлетико» Томаса Партея, центрбека «Наполи» Калиду Кулибали и других футболистов, пишет источник со ссылкой на Metro.