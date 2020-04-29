Фердинанд: «На месте МЮ попытался бы подписать Партея или Ндиди»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, каких футболистов, по его мнению, «красным дьяволам» нужно подписать в следующее трансферное окно. В числе упомянутых им исполнителей – хавбек «Атлетико» Сауль Ньигес, связываемый слухами с потенциальным переходом в МЮ. Кроме того, Фердинанд назвал полузащитника «Атлетико» Томаса Партея, центрбека «Наполи» Калиду Кулибали и других футболистов, пишет источник со ссылкой на Metro.
На их месте я, возможно, попытался бы подписать Партея из «Атлетико» или Ндиди из «Лестера». Мне нравится Сауль Ньигес. Он очень, очень хороший игрок в полузащите. А потом центральный защитник, им все еще нужен центрбек. Можно попробовать приобрести молодого игрока — такого, как Бен Годфри, или кого-то наподобие Калиду Кулибали. Не знаю, это сложно.