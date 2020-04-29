Хитцфельд: «Холанд очень техничен, также он спокоен и быстр»

Бывший наставник «Баварии» в разговоре с Kicker поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» .

У него высокий уровень понимания игры, он хорошо выбирает моменты для действий в атаке. Он всегда ищет свободное пространство. Он очень техничен, также он спокоен и быстр.