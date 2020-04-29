Дель Пьеро: «Моя мама хотела, чтобы я стал вратарем»

Легенда «Ювентуса» признался, что в детстве его мама хотела, чтобы он стал вратарем.

Моя мама хотела, чтобы я стал вратарем. Однажды мой брат убедил мою маму, чтобы я играл на улице. За моим домом был небольшой сад, я показал маме, что я играю у двери на вратарской позиции, но как только она ушла, я сразу же двинулся вперед.

Но это отличная позиция, мне нравится. Иногда я даже на тренировках становился на ворота. Это хорошая роль игрока, решающая.