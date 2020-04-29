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Дель Пьеро: «Моя мама хотела, чтобы я стал вратарем»

сегодня, 09:06

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро признался, что в детстве его мама хотела, чтобы он стал вратарем. 

Моя мама хотела, чтобы я стал вратарем. Однажды мой брат убедил мою маму, чтобы я играл на улице. За моим домом был небольшой сад, я показал маме, что я играю у двери на вратарской позиции, но как только она ушла, я сразу же двинулся вперед. 

Но это отличная позиция, мне нравится. Иногда я даже на тренировках становился на ворота. Это хорошая роль игрока, решающая. 

Ранее Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о влиянии коронавируса на итальянский футбол. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:11
всё то не делается всё к лучшему))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:07
Хорошо, что не послушался маму.
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