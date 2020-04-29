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Дель Пьеро попытался назвать лучшего игрока, с которым он играл

сегодня, 09:12

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро попытался назвать имя лучшего игрока, с которыми ему когда-либо довелось играть. 

Я играл в «Юве» в течение 19 лет, я начинал в эпоху Баджо и Виалли, а затем были Зидан, Вьери, Индзаги, Трезеге и Бокшич, и это только нападающие. В воротах Буффон и Перуцци. Трудно назвать одно имя, но, возможно, это был Зидан. С нами в «Ювентусе» он только начинал, но уже тогда мы видели его талант, а когда он перешел в «Реал», то стал королем. 

Ранее Дель Пьеро признался, что в детстве его мама хотела, чтобы он стал вратарем. 

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:13
Давидса забыл...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:11
Он перечислил лучших.
Baggio R.
Baggio R. ответ Zeychba (раскрыть)
сегодня в 10:01, ред.
Точнее, это вопрос к автору)
Zeychba
Zeychba ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:56
Надеюсь, под "он" ты имеешь в виду не Дель Пьеро, а автора новости?
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 09:41
Он Бокшича Боксичем называет?)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:27
Хорошо, что хоть в Италии осталось традиция всю карьеру играть в одном клубе
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:19
Дель Пьеро сам был звездой.
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:16
да выбрать сложно.Но Зидан пожалуй выделялся
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:16
Назвать пытался, пытался Алекс, да так и не назвал!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:16
отличный выбор!!молодец))
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