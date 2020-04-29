Дель Пьеро попытался назвать лучшего игрока, с которым он играл

Легенда «Ювентуса» попытался назвать имя лучшего игрока, с которыми ему когда-либо довелось играть.

Я играл в «Юве» в течение 19 лет, я начинал в эпоху Баджо и Виалли, а затем были Зидан, Вьери, Индзаги, Трезеге и Бокшич, и это только нападающие. В воротах Буффон и Перуцци. Трудно назвать одно имя, но, возможно, это был Зидан. С нами в «Ювентусе» он только начинал, но уже тогда мы видели его талант, а когда он перешел в «Реал», то стал королем.