ГлавнаяНовости

Мбаппе назвал Роналду, Месси и Неймара своими кумирами

сегодня, 16:29

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в эфире beIN Sports рассказал, игра каких футболистов ему нравилась, когда он был моложе. Мбаппе отметил своего партнера по ПСЖ Неймара, а также форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.   

У меня много кумиров. Это Криштиану, который мне очень нравился. В тот период времени [в качестве примеров для подражания] у нас были Криштиану и Месси. У меня есть возможность играть с Неймаром, которым я восхищался, когда был моложе. Это игроки, которые мне очень нравились.  

Отметим, что Мбаппе также назвал лучший гол, который он когда-либо видел.

Все новости
Иммобиле: «Хочу вернуться на свою работу»
Сегодня, 16:22 Комментарии4
Мюнхен принял решение не отказываться от проведения Евро-2020
Сегодня, 16:03 Комментарии6
Забитцер не исключил, что перейдет в «Тоттенхэм»
Сегодня, 15:26 Комментарии4
Копенгаген еще не подтвердил готовность принять Евро в 2021 году
Сегодня, 15:13 Комментарии3
Джака: «Я остался в „Арсенале“ из-за Артеты»
Сегодня, 13:56 Комментарии2
Дзенга: «Мне это кажется откровенно странным, что не разрешили тренировки»
Сегодня, 13:29 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 17:47
Ни хрена себе...все дцмали Заболотного назовет..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:13
Молодец, ни кого не обидел.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 17:00
Всех перечислил, зулус хитрый.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 16:49
Подстраховался
BenderBender
BenderBender
сегодня в 16:37
Про петуха-неймара слукавил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Прям многостаночкник по кумирам...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:33
Его кумир конечно же Рон!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100