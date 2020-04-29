Мбаппе назвал Роналду, Месси и Неймара своими кумирами

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сегодня, 16:29

Нападающий «Пари Сен-Жермен» в эфире beIN Sports рассказал, игра каких футболистов ему нравилась, когда он был моложе. Мбаппе отметил своего партнера по ПСЖ Неймара, а также форварда «Ювентуса» и капитана «Барселоны» .

У меня много кумиров. Это Криштиану, который мне очень нравился. В тот период времени [в качестве примеров для подражания] у нас были Криштиану и Месси. У меня есть возможность играть с Неймаром, которым я восхищался, когда был моложе. Это игроки, которые мне очень нравились.

Отметим, что Мбаппе также назвал лучший гол, который он когда-либо видел.