Иммобиле: «Хочу вернуться на свою работу»

Нападающий «Лацио» выразил несогласие с решением властей страны, которые не позволяют футбольным клубам проводить тренировки на базах клубов, несмотря на постепенное снижение карантинных мер.

Я хочу вернуться в футбол не потому, что «Лацио» занимает второе место в таблице, а потому, что я скучаю по тому, что я люблю, по своей профессии.

Я не пытаюсь слишком многое брать на себя, я просто прошу некоторой ясности как гражданин Италии. Я жду новостей о том, когда я смогу вернуться на свою работу.

Все остальные игроки из разных клубов придерживаются схожего мнения. Как такое вообще возможно: я могу бегать в городских парках города, но не могу тренироваться на базе клуба, где я вообще не буду контактировать с людьми?