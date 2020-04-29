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Иммобиле: «Хочу вернуться на свою работу»

сегодня, 16:22

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле выразил несогласие с решением властей страны, которые не позволяют футбольным клубам проводить тренировки на базах клубов, несмотря на постепенное снижение карантинных мер. 

Я хочу вернуться в футбол не потому, что «Лацио» занимает второе место в таблице, а потому, что я скучаю по тому, что я люблю, по своей профессии. 

Я не пытаюсь слишком многое брать на себя, я просто прошу некоторой ясности как гражданин Италии. Я жду новостей о том, когда я смогу вернуться на свою работу. 

Все остальные игроки из разных клубов придерживаются схожего мнения. Как такое вообще возможно: я могу бегать в городских парках города, но не могу тренироваться на базе клуба, где я вообще  не буду контактировать с людьми?

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:41
значит у них были на то причины)) или банально не подумали об этом))
drug01
drug01
сегодня в 17:31
Одно дело хотеть другое дело есть ли условия для работы безопасные?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:26
Вернуться с той же продуктивностью у Чиро едва ли получится, после карантина форму быстрее наберут молодые.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:27
Недовольных много но вирус берёт своё.
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