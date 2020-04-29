Мюнхен принял решение не отказываться от проведения Евро-2020

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сегодня, 16:03

Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год.

Эту информацию подтвердил мэр баварской столицы Дитер Райтер.

Это очень позитивное решение для города. Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы — это всегда нечто особенное.

Ранее стало известно, что Копенгаген еще не подтвердил готовность принять Евро в 2021 году.