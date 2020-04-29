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Мюнхен принял решение не отказываться от проведения Евро-2020

сегодня, 16:03

Городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год. 

Эту информацию подтвердил мэр баварской столицы Дитер Райтер.

Это очень позитивное решение для города. Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы — это всегда нечто особенное.

Ранее стало известно, что Копенгаген еще не подтвердил готовность принять Евро в 2021 году.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:40
Мюнхен не откажется если он окажется то Евро 2000 кердык.
drug01
drug01
сегодня в 16:27
А что будет дальше????
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:22
В Мюнхене бабло вагонами зачем им отказываться.
VAN ARM
VAN ARM ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:20
что неожиданного?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:19
ожидаемо))немцы педанты))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:10
Вот это неожиданно.
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