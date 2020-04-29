Джака: «Я остался в „Арсенале“ из-за Артеты»

Полузащитник лондонского «Арсенала» рассказал, что больше не рассматривает вариант с возвращением в Бундеслигу, а также поделился мнением о главном тренере «канониров» .

Для меня это больше не проблема. Да, был контакт, а также предложение [от «Герты»], но в итоге я решил остаться здесь, в Лондоне, и через три с половиной года не разрушать все то, что было мною построено.

Для меня Микель [Артета] действительно начал все сначала. У меня были очень хорошие разговоры с ним с самого начала, в которых он показал мне, чего он ожидает от меня, насколько я нужен в команде и насколько он ценит меня как игрока.