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Джака: «Я остался в „Арсенале“ из-за Артеты»

сегодня, 13:56

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что больше не рассматривает вариант с возвращением в Бундеслигу, а также поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

Для меня это больше не проблема. Да, был контакт, а также предложение [от «Герты»], но в итоге я решил остаться здесь, в Лондоне, и через три с половиной года не разрушать все то, что было мною построено.

Для меня Микель [Артета] действительно начал все сначала. У меня были очень хорошие разговоры с ним с самого начала, в которых он показал мне, чего он ожидает от меня, насколько я нужен в команде и насколько он ценит меня как игрока.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:57
Артета в авторитете в Арсенале
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