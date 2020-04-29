Иньеста: «Помню последнее чемпионство с „Барсой“, словно это было вчера»

Полузащитник «Виссел Кобе» вспомнил чемпионство в Ла Лиге с «Барселоной» в сезоне 2017/2018:

Словно это вчера произошло. Помню, что вышел на поле несколько минут, однако весь стадион «Депортиво» аплодировал мне, хотя их клуб вылетал. Никогда этого не забуду. Был очень эмоциональный момент для меня, а для болельщиков «Депортиво» — очень болезненный.

Худшая вещь в Японии — скука по дому. Мы живем в спокойном городе, который похож на Барселону, кроме растений. Нас прекрасно встретили. Мне и моей семье это понравилось.