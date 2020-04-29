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Иньеста: «Помню последнее чемпионство с „Барсой“, словно это было вчера»

сегодня, 18:32

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста вспомнил чемпионство в Ла Лиге с «Барселоной» в сезоне 2017/2018:

Словно это вчера произошло. Помню, что вышел на поле несколько минут, однако весь стадион «Депортиво» аплодировал мне, хотя их клуб вылетал. Никогда этого не забуду. Был очень эмоциональный момент для меня, а для болельщиков «Депортиво» — очень болезненный.

Худшая вещь в Японии — скука по дому. Мы живем в спокойном городе, который похож на Барселону, кроме растений. Нас прекрасно встретили. Мне и моей семье это понравилось.

Ранее Иньеста заявил, что не планирует завершать карьеру. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:16
хорошие воспоминания!! надо их беречь )))
Valeleo
Valeleo
сегодня в 19:10
А чего вспомнил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:38
Не жалуется на память чувак...
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