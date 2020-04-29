Фернандиньо: «Гвардиола уделяет внимание мельчайшим деталям»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о наставнике «горожан» , а также рассказал об адаптации на позиции центрального защитника:

Гвардиола отличается от других тренеров тем, что уделяет внимание мельчайшим деталям. Он дает информацию как об игре соперника, так и о твоей собственной. Хосеп тратит много времени для поска пространства в схемах соперников. Он ищет способы играть более компактно для нас, чтобы доставить больше проблем сопернику.

Это важно, потому что игроки и тренеры видят игру по-другому, чем болельщики. Такие детали помогают команде выступать лучше. Сейчас я должен разговаривать с футболистами, которые играют перед мной. Однако принципы моей игры остались прежними. Мы хотим владеть мячом, а когда его теряем, то стараемся быстрее вернуть его.

Для меня было сложно играть на позиции центрального защитника, потому что я привык дейстовать в опорной зоне. В центре защиты много пространства, нужно внимательно следить за этим. Сначала мне было непросто, но потом я привык.