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Фернандиньо: «Гвардиола уделяет внимание мельчайшим деталям»

сегодня, 18:19

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле, а также рассказал об адаптации на позиции центрального защитника:

Гвардиола отличается от других тренеров тем, что уделяет внимание мельчайшим деталям. Он дает информацию как об игре соперника, так и о твоей собственной. Хосеп тратит много времени для поска пространства в схемах соперников. Он ищет способы играть более компактно для нас, чтобы доставить больше проблем сопернику.

Это важно, потому что игроки и тренеры видят игру по-другому, чем болельщики. Такие детали помогают команде выступать лучше. Сейчас я должен разговаривать с футболистами, которые играют перед мной. Однако принципы моей игры остались прежними. Мы хотим владеть мячом, а когда его теряем, то стараемся быстрее вернуть его.

Для меня было сложно играть на позиции центрального защитника, потому что я привык дейстовать в опорной зоне. В центре защиты много пространства, нужно внимательно следить за этим. Сначала мне было непросто, но потом я привык.

Ранее Фернандиньо заявил, что хочет продлить контракт с «Ман Сити». 

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:42
По моему есть вполне объективные критерии работы тренера и личные предпочтения тут совсем не причем.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:41
А с чего Вы взяли,что все тренера по личным симпатиям выбирают??? И что это такое вообще личные симпатии,в разговоре про тренера???
VAN ARM
VAN ARM ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 19:39
как и все))по личным симпатиям))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:38
Это Вы по какому критерию его лучшим определили?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:57
на мой взгляд на сегодня он лучший из действующих!!
drug01
drug01
сегодня в 18:41
Тренер хороший!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:23
Поэтому он велик!
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