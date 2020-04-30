ГлавнаяНовости

Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

сегодня, 03:40

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.

Справедливо ли, что врачи получают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»? Справедливо или нет — это не ко мне вопрос. Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет.

Вскоре 21-летний форвард пояснил свои слова в «сториз» инстаграма.

Я ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно благодарен, что они спасают наши жизни, это очень тяжёлый труд. Они достойны уважения. Подчёркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжёлым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве. А врачам — большое уважение и низкий поклон.

Ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что врачи в России справляются с коронавирусом лучше всех в мире.

Все новости
Тренер «Нефтехимика»: «Надо попытаться доиграть сезон в ФНЛ»
Сегодня, 02:06 Комментарии5
Аршавин о карьере в «Кубани»: «Тогда болеть за „Краснодар“ было зашкваром»
Сегодня, 01:39 Комментарии4
Владелец «Чайки»: «Нужно определиться с теми, кто пойдет в РПЛ»
Сегодня, 00:18 Комментарии5
Директор «Чертаново»: «Нужно закончить турниры во всех лигах России»
Сегодня, 00:14 Комментарии2
Талалаев: «Думаю, что следующий сезон РПЛ можно начать в середине августа»
Вчера, 23:52 Комментарии4
Селюк — о Неймаре и «Локомотиве»: «Зачем придумывать очередную чушь?»
Вчера, 23:26 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 03:46
Разница очень большая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100