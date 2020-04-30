Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

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сегодня, 03:40

Нападающий «Локомотива» в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.

Справедливо ли, что врачи получают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»? Справедливо или нет — это не ко мне вопрос. Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет.

Вскоре 21-летний форвард пояснил свои слова в «сториз» инстаграма.

Я ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно благодарен, что они спасают наши жизни, это очень тяжёлый труд. Они достойны уважения. Подчёркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжёлым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве. А врачам — большое уважение и низкий поклон.

Ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что врачи в России справляются с коронавирусом лучше всех в мире.