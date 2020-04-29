Селюк — о Неймаре и «Локомотиве»: «Зачем придумывать очередную чушь?»

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что «Локомотив» в прошлом мог подписать бразильцев Неймара и Кака, а также хорвата .

Сегодня побывал в театре абсурда. Люди обсуждают возможный переход Неймара в «Локо» в 2007 году. Хочется сказать журналистам: будьте профессиональнее. Какой переход Неймара, когда ему было 15 лет? До 18 запрещены международные переходы. Зачем обсуждать несусветную чушь?

2-й акт в театре абсурда — несостоявшийся переход Модрича в «Локо». Никаких 14-15 млн он не стоил. За него «Шахтер» давал 25. Но он не хотел идти в постсоветское пространство. В тот же год «Шахтер» купил Виллиана за 21 млн. Зачем придумывать очередную чушь?!

3-й акт — Кака. Создается ощущение, что все звезды мира должны были играть в «Локомотиве». Или эта чушь выходит специально для того, чтобы убрать внимание от проблемы с Семиным и Самохваловым. Думаю, в этом и есть причина. Уважаемые работники «Локо», не выставляйте себя клоунами.