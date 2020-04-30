Директор «Чертаново»: «Нужно закончить турниры во всех лигах России»

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал слухи, что РПЛ и ФНЛ могут досрочно завершить сезон.

Для меня главное, чтобы наша страна быстрее справилась с коронавирусом. Это приоритет. В нынешней ситуации целесообразно закончить турниры во всех лигах. Все решения, которые принимают РФС и лиги, направлены на минимизацию распространения пандемии. Самое важное — здоровье людей.