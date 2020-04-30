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Директор «Чертаново»: «Нужно закончить турниры во всех лигах России»

сегодня, 00:14

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал слухи, что РПЛ и ФНЛ могут досрочно завершить сезон.

Для меня главное, чтобы наша страна быстрее справилась с коронавирусом. Это приоритет. В нынешней ситуации целесообразно закончить турниры во всех лигах. Все решения, которые принимают РФС и лиги, направлены на минимизацию распространения пандемии. Самое важное — здоровье людей.

Конечно, мы хотели бы, чтобы согласно регламенту нас не лишали шанса попасть в премьер-лигу. Проект «Чертаново» уникален. Проделана большая работа, пройден 12-летний путь от никому не известной футбольной школы до одного из лидеров ФНЛ. Например, в этом году мы взяли 4 очка у «Ротора». Что же, если решения футбольных властей будут не в нашу пользу, значит, наше время еще на наступило. Надеюсь, наступит позже, если мы того будем заслуживать.

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