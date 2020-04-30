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Аршавин о карьере в «Кубани»: «Тогда болеть за „Краснодар“ было зашкваром»

сегодня, 01:39

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о периоде выступлений за краснодарскую «Кубань».

Почему я выбрал «Кубань»? Если б меня позвали в «Краснодар», я бы пошёл, но пригласила только «Кубань». В «Кубани» работал Хохлов, он меня туда и позвал.

Люди, которые там работали, простые люди, клуб любили. Но, честно говоря, там была полная анархия. Денег не было. Никто не знал, за что отвечает. Клуб то переходил к городу, то Мкртчан (Прим. — бывший владелец «Кубани») хотел… Если б Мкртчан остался, всё было бы нормально…

Конечно, жаль, что Краснодар потерял такое дерби. Там вообще, по большому счёту, говоря на современном языке, зашквар было за «Краснодар» болеть. Болельщики «Кубани» реально в [принадлежавший владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому] «Магнит» не ходили покупать еду, хотя там «Магнитов» – через каждые 5 метров.

Недавно появился слух об интересе «Краснодара» к защитнику «Фейеноорда».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:16
Был на выезде, местные так и говорили.
Только все поменялось теперь.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 01:45
Были такие времена.
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