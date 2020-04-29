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Талалаев: «Думаю, что следующий сезон РПЛ можно начать в середине августа»

вчера, 23:52

Экс-наставник «Химок» Андрей Талалаев считает, что РПЛ и Кубок России еще можно доиграть.

Премьер-лигу вполне реально доиграть за месяц. В том числе и Кубок России. А вот другие лиги, наверное, нецелесообразно возобновлять, проще досрочно завершить. Плюс добавить в следующем сезоне две команды в элиту. Думаю, что следующий турнир можно начать в середине августа. Если вы правильно строите работу и восстановление, то два матча в неделю не должно быть запредельным графиком для клубов. Никаких глобальных проблем в этом не будет. Никогда не стоит забывать, что футбол у нас создан для зрителей. Я выступаю за расширение и не вижу в этом проблем. Те же «Химки» готовы сейчас уже выступать в элите. Дайте новичкам небольшую финансовую поддержку, чтобы они быстрее освоились в турнире.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 01:04
и нафига козе баян-сокращать нужно ПЛ,а не увеличивать!!!!Да и вообще нужно ввести лимит на клубы с одного города,а то скоро вместо российской ПЛ,мы увидим замкадовскую лигу с небольшим вкраплением российских клубов!!!!!!!!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 00:13
Лучше в декабре, 31-го.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:53
возможно и так, в августе
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