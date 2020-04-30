Тренер «Нефтехимика»: «Надо попытаться доиграть сезон в ФНЛ»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» выступил за то, чтобы доиграть сезон в ФНЛ .

Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать. Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-Лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем? Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ . Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин. У нас пока есть время, чтобы доиграть оставшиеся 11 туров. А в ПФЛ нужно провести ещё меньше матчей — им вообще не проблема доиграть сезон летом.

Финальные мини-турниры и количество команд в них — это уже частности, которые всегда можно обсудить. Меня в большей степени беспокоит слабая защитная позиция клубов ФНЛ . Например, РПЛ защищает себя — из неё никто не вылетает. И переходных матчей не будет. А кто решает, что их не будет? Почему тогда в регламенте РПЛ и ФНЛ они прописаны? На мой взгляд, ФНЛ должна попытаться защитить интересы своих 20 команд, показав, что она — самостоятельная лига. Чтобы все могли доиграть чемпионат по тому регламенту, который существует. В противном случае будет попран спортивный принцип.

В случае досрочного завершения сезона после ещё долго будут спорить о том, кто заслуживал выхода наверх, а кто нет. И какой тогда смысл людям вкладывать средства в клубы, создавать команды, когда правила игры меняются по ходу сезона? Кто даст гарантию, что учредители и спонсоры не обидятся и не уйдут из футбола, закрыв свой клуб? Например, у нас в Нижнекамске реконструировали стадион, хотели хотя бы концовку сезона закончить дома, так как до этого проводили домашние матчи в Казани и Саранске. И теперь нас лишают возможности сыграть при своих болельщиках. И такое мало кому понравится.