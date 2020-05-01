Паулиста о возобновлении сезона: «Здоровье важнее футбола!»

Защитник «Валенсии» в своём инстаграме опубликовал пост с призывом не возобновлять футбольный сезон, пока всё ещё есть риск заразиться коронавирусом.

У профессиональных футболистов есть свои привилегии, но, прежде всего, мы обычные люди. У нас тоже есть семьи, близкие и чувства.

Нас всегда просят быть примером. Так и должно быть, ведь на нас смотрят множество детей и молодых ребят. Так давайте будем примером для общества. Покажем, что нужно ценить нашу жизнь и здоровье, ставить их превыше всего. Для меня и подавляющего количества игроков деньги – это ещё не всё.

Я не хочу, чтобы из-за спешки или экономического давления, которое мы понимаем, но никогда не можем поставить выше более значимых вещей, член семьи, друг или коллега по работе заболел и умер.

Я люблю футбол, люблю играть в него, люблю свой клуб, и мы всегда хотим делать болельщиков счастливыми, но, прежде всего, для меня стоит жизнь каждого человека. Давайте начнём играть, когда никто больше не будет бояться. Когда будет абсолютная гарантия, что никто ничем не рискует.

В противном случае, если нам не предоставят таких гарантий, будет лучше последовать примеру других стран, которые приняли более серьёзные меры. На первом месте должна стоять жизнь, а потом уже футбол!