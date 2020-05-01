Радосавлевич: «В Словении сейчас нельзя ездить между городами»

Бывший игрок «Шинника», «Томи» и сборной Словении рассказал об обстановке в своей стране в период пандемии коронавируса.

У нас в стране нельзя ездить между городами. Только если у тебя работа или какие-то серьёзные дела. А так, все в основном сидят по своим городам, внутри них можно нормально перемещаться. Разрешено гулять, выходить на природу. Но из магазинов работают пока только продуктовые. На этой неделе также открылись автомастерские. Думаю, потихоньку, где-нибудь с 5 мая, начнут работать остальные небольшие магазины. Возвращается нормальная жизнь, но очень-очень постепенно.

Я работаю в юношеской сборной Словении до 15 лет. У нас должен был пройти турнир в Италии, но его, естественно, отменили. Сейчас нет никаких тренировок. Пока сидим дома и ждём информацию о том, что будет. Уже известно, что в Словении планируют доигрывать только чемпионат высшей лиги. Его попробуют возобновить в конце мая. А молодёжные чемпионаты и низшие лиги отменены.