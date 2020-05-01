ГлавнаяНовости

Радосавлевич: «В Словении сейчас нельзя ездить между городами»

сегодня, 01:08

Бывший игрок «Шинника», «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич рассказал об обстановке в своей стране в период пандемии коронавируса.

У нас в стране нельзя ездить между городами. Только если у тебя работа или какие-то серьёзные дела. А так, все в основном сидят по своим городам, внутри них можно нормально перемещаться. Разрешено гулять, выходить на природу. Но из магазинов работают пока только продуктовые. На этой неделе также открылись автомастерские. Думаю, потихоньку, где-нибудь с 5 мая, начнут работать остальные небольшие магазины. Возвращается нормальная жизнь, но очень-очень постепенно.

Я работаю в юношеской сборной Словении до 15 лет. У нас должен был пройти турнир в Италии, но его, естественно, отменили. Сейчас нет никаких тренировок. Пока сидим дома и ждём информацию о том, что будет. Уже известно, что в Словении планируют доигрывать только чемпионат высшей лиги. Его попробуют возобновить в конце мая. А молодёжные чемпионаты и низшие лиги отменены.

Ранее Радосавлевич прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Партизана» Марко Николич может возглавить московский «Локомотив».

Все новости
Петров: «„Монако“ сожалеет об итоговом месте в таблице»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Паулиста о возобновлении сезона: «Здоровье важнее футбола!»
Сегодня, 02:04 Комментарии1
Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»
Сегодня, 01:31 Комментарии3
Рюдигер: «„Ливерпулю“ нужно отдать титул. Они его заслужили»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Жоау Мариу: «Роналду многое делает для Португалии»
Вчера, 22:20 Комментарии4
Рио Фердинанд: «Если МЮ будет сплоченным, то он будет процветать»
Вчера, 21:49 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:11
Везде карантин , трудности понятны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100