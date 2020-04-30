Рио Фердинанд: «Если МЮ будет сплоченным, то он будет процветать»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о будущем клуба:

Есть МакТоминэй, Бруну Фернандеш и Погба. В атаке Рэшфорд, слева Марсьяль, а справа Джеймс или Санчо, если его купят. Соперники будут думать, что у них тяжелый день, если эти парни в форме. Если МЮ обретет сплоченность, то это команда, которая создана для процветания.