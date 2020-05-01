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Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»

сегодня, 01:31

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказал своё мнение о возможном возобновлении футбольного сезона.

Многие игроки напуганы, потому что у них есть семьи. У них есть дети и родители.

Когда мы вернёмся на футбольное поле, мне кажется, что мы будем очень напряжены и осторожны. Если кто-то почувствует себя плохо, ты сразу начнёшь задумываться, в чём здесь дело.

Надеюсь на вакцину, которая положит всему этому конец. Ситуация пугает меня, но я контактирую только со своей девушкой, больше ни с кем.

Пятнадцать дней назад нам назвали дату возобновления тренировок – 4 мая. Теперь будет обсуждаться новое число. Лига чемпионов в августе – это будет непростая задача.

Агуэро также высказался о том, что его партнёр по сборной Аргентины Лионель Месси до сих пор продолжает выступать за «Барселону».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:00
Боятся может и не все, но опасается большинство.
egs583cqbp74
egs583cqbp74
сегодня в 01:52
Бедные миллионеры, боятся. Обычные люди каждый день на работу выходят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:33
странно слышать такие слова)
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