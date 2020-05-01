Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»

Нападающий «Манчестер Сити» высказал своё мнение о возможном возобновлении футбольного сезона.

Многие игроки напуганы, потому что у них есть семьи. У них есть дети и родители.

Когда мы вернёмся на футбольное поле, мне кажется, что мы будем очень напряжены и осторожны. Если кто-то почувствует себя плохо, ты сразу начнёшь задумываться, в чём здесь дело.

Надеюсь на вакцину, которая положит всему этому конец. Ситуация пугает меня, но я контактирую только со своей девушкой, больше ни с кем.

Пятнадцать дней назад нам назвали дату возобновления тренировок – 4 мая. Теперь будет обсуждаться новое число. Лига чемпионов в августе – это будет непростая задача.