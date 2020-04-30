Рюдигер: «„Ливерпулю“ нужно отдать титул. Они его заслужили»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом в случае досрочного завершения сезона в АПЛ:
Насколько я могу судить, то титул можно отдать «Ливерпулю». Они заслужили его. Я даже не помню, сколько у них очков. «Ливерпуль» в любом случае выиграл бы чемпионат, поэтому с этической точки зрения титул должен быть их.
Однако я надеюсь, что сезон будет доигран. Не знаю, будет ли на моей совести тот факт, что где-то в мире пока умирают люди от этого, а мы играем в это время.
Ранее сообщалось, что сезон АПЛ может быть возобновлен 8 июня.
Но когда отдадут раньше срока из за форс- мажора, осадочек будет и у болельщиков Ливера.
Заваеванный титул в 100% сыгранных матчах всегда ценнее!!!
Но когда отдадут раньше срока из за форс- мажора, осадочек будет и у болельщиков Ливера.
Заваеванный титул в 100% сыгранных матчах всегда ценнее!!!
Ливерпуль заслужил титул чемпиона Англии!
Ливерпуль заслужил титул чемпиона Англии!