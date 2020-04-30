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Рюдигер: «„Ливерпулю“ нужно отдать титул. Они его заслужили»

сегодня, 22:52

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом в случае досрочного завершения сезона в АПЛ:

Насколько я могу судить, то титул можно отдать «Ливерпулю». Они заслужили его. Я даже не помню, сколько у них очков. «Ливерпуль» в любом случае выиграл бы чемпионат, поэтому с этической точки зрения титул должен быть их.

Однако я надеюсь, что сезон будет доигран. Не знаю, будет ли на моей совести тот факт, что где-то в мире пока умирают люди от этого, а мы играем в это время.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ может быть возобновлен 8 июня. 

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BarSlona
BarSlona
сегодня в 23:40
Схрена ли ?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:38, ред.
Ливерпулю осталось выиграть два матча, что бы его никто не догнал.

Но когда отдадут раньше срока из за форс- мажора, осадочек будет и у болельщиков Ливера.

Заваеванный титул в 100% сыгранных матчах всегда ценнее!!!
Foxes
Foxes
сегодня в 23:34
Согласен!
Ливерпуль заслужил титул чемпиона Англии!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:07
По поводу чемпионства вопросов ни у кого нет, а вот по остальным местам не все так просто
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 23:06
В спорте нет такого понятия заслужил!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:01
заслужили согласен! но просто так отдавать нельзя!!
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