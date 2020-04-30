«Ливерпуль»: «Разочарованы, что мэр города выступает за завершение сезона»

«Ливерпуль» прокомментировал заявление мэра города Джо Андерсона:

Мы разочарованы комментариями Джо Андерсона. В последние недели мы общались с представителями групп болельщиков, которые сказали нам, что готовы соблюдать меры по социальной дистанции, если сезон будет возобновлен.

Мы находимся в постоянном контакте с мэром и его офисом и ждем, что разговоры о продолжении сезона продолжатся. Нашей главной задачей до сих пор является поддержка различных инициатив Национальной службы здравоохранения Великобритании.