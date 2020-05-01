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Капитан «Чертаново»: «Играть ли нам в РПЛ решать не Геркусу»

сегодня, 09:23

Защитник и капитан «Чертаново» Александр Солдатенков прокомментировал решение о досрочном завершении сезона в ФНЛ.

Путевки в РПЛ, видимо, отдадут «Ротору» и «Химкам»? Я считаю, что это нечестно. Впереди было еще 11 туров, а «Химкам» мы уступаем только по дополнительным показателям. Я бы хотел доиграть первенство.

Если это невозможно, то мы должны получить любой другой шанс. Нельзя подводить итоги, не доиграв все туры. Тем более «Чертаново» играет только своими воспитанниками, мы долго к этому шли. Такой шанс был! А у нас его отнимают.

Читал ли заявление Геркуса? Читал. Кому быть в элитном дивизионе, должен решать не Геркус, а спортивный принцип и регламент соревнований.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:10
Прав капитан.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Тарасовские мы (раскрыть)
сегодня в 10:07
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:07
    Совершенно прав... Могли бы хоть плей-офф в ФНЛ устроить...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:55
    Идеальный вариант - доиграть сезон. А следующий урезать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:53
    тут довольных меньшинство)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 09:32
    У геркуса жаба душит.
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
    сегодня в 09:25
    Еще только филиала свиней не хватало в РПЛ.
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:24
    это право каждого
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