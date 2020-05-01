Капитан «Чертаново»: «Играть ли нам в РПЛ решать не Геркусу»

Защитник и капитан «Чертаново» прокомментировал решение о досрочном завершении сезона в ФНЛ .

Путевки в РПЛ , видимо, отдадут «Ротору» и «Химкам»? Я считаю, что это нечестно. Впереди было еще 11 туров, а «Химкам» мы уступаем только по дополнительным показателям. Я бы хотел доиграть первенство.

Если это невозможно, то мы должны получить любой другой шанс. Нельзя подводить итоги, не доиграв все туры. Тем более «Чертаново» играет только своими воспитанниками, мы долго к этому шли. Такой шанс был! А у нас его отнимают.

Читал ли заявление Геркуса? Читал. Кому быть в элитном дивизионе, должен решать не Геркус, а спортивный принцип и регламент соревнований.