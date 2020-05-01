Геркус: «С трудом играем в РПЛ с 16 командами, сейчас будем мучиться c 18»

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сегодня, 08:37

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус в твиттере поделился мнением о возможном расширении числа участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Мы с трудом играем шестнадцатью командами. Сейчас будем страдать восемнадцатью. Денег меньше, игр больше. Смотреть худшие игры никто не будет.

Напомним, что одним из вариантов продолжения матчей в России является завершить нынешний сезон в РПЛ досрочно, а в следующем розыгрыше расширить число команд до 18.