Геркус: «С трудом играем в РПЛ с 16 командами, сейчас будем мучиться c 18»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус в твиттере поделился мнением о возможном расширении числа участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Мы с трудом играем шестнадцатью командами. Сейчас будем страдать восемнадцатью. Денег меньше, игр больше. Смотреть худшие игры никто не будет.
Напомним, что одним из вариантов продолжения матчей в России является завершить нынешний сезон в РПЛ досрочно, а в следующем розыгрыше расширить число команд до 18.
Ранее Геркус заявил, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.