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Геркус: «С трудом играем в РПЛ с 16 командами, сейчас будем мучиться c 18»

сегодня, 08:37

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус в твиттере поделился мнением о возможном расширении числа участников российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Мы с трудом играем шестнадцатью командами. Сейчас будем страдать восемнадцатью. Денег меньше, игр больше. Смотреть худшие игры никто не будет.

Напомним, что одним из вариантов продолжения матчей в России является завершить нынешний сезон в РПЛ досрочно, а в следующем розыгрыше расширить число команд до 18.

Ранее Геркус заявил, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.

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Храневец
Храневец ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:01
А ЕСЛИ ВМЕСТО ГОЛОВЫ ЖО А ТОГДА ЧЕМ ДУМАТЬ?????
Cap700
Cap700
сегодня в 09:01
Правду говорит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:54
Не подходящее время для расширения лиги. Думать надо головой, а не .опой.
beefs
beefs
сегодня в 08:48
еще как будете
112910415
112910415
сегодня в 08:44
не связанный никакими ограничениями Геркус комментирует спокойно и разумно
Climent
Climent
сегодня в 08:41
Уже такое было, ничего хорошего.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:38
В один круг можно попробовать сыграть.
Aguer
Aguer
сегодня в 08:38
Это он верно сказал.
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