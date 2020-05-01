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Генич о сокращении зарплат в «Спартаке»: «Думаю, бунта не произойдёт»

сегодня, 04:36

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию о том, что игроки «Спартака» выступают против сокращения зарплат в мае на 40%.

То предложение, которое «Спартак» делает теперь (минус 40%), и то предложение, которое выдвигают игроки (минус 20%), — это абсолютно компромиссные цифры. Можно сойтись на минус 25%, минус 30%, а в будущем за счёт каких-то бонусов попробовать эти деньги футболистам вернуть. Всё это вопрос переговоров и решения внутри клуба.

Я, как и в случае с «Локомотивом», скажу, что всем будет лучше, если информация по ходу переговоров не станет попадать в прессу. Не будет сливов — не будет общественного резонанса, быстрее и бескровнее сумеют договориться.

Футболисты «Спартака» отстаивают свои цифры, руководство — свои. И это нормально. Как мне кажется, компромисс на май будет найден. А с июня, если всё пойдет по плану, все официальные условия по контрактам вернутся.

Никакого бунта, полагаю, не произойдёт. По крайней мере игроки «Спартака» точно не станут в ультимативной форме реагировать на условия клуба. По-моему, Томас Цорн — современный, энергичный и правильный руководитель, умеющий вести переговоры. А если игроки делегируют права на ведение этих переговоров капитану Георгию Джикии, то общий язык будет найден. Уж на каком уровне процентов — это внутриклубные дискуссии.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:50
Надо этих игрочишек на буровую отправить до начала сезона, в глушь , в Сибирь, пусть там потренируются .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:58
Будет бунт, хрющи снесут федуна.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:56
футболисты тоже - Люди , надеюсь что пойдут на встречу по временному сокращению зарплаты..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:37
Там зарплаты неплохие, есть что сокращать.
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