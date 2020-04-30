Президент «Торпедо»: «Ждем объективные решения по итогам сезона»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева ждет объективных решений по итогам сезона ФНЛ в связи с досрочным его завершением:

На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново».