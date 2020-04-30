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Президент «Торпедо»: «Ждем объективные решения по итогам сезона»

сегодня, 20:52

Президент «Торпедо» Елена Еленцева ждет объективных решений по итогам сезона ФНЛ в связи с досрочным его завершением:

На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново».

В любом случае, официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:39
Все претенденты на РПЛ естестно будут против завершения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:03
кто же у нас правду ищет)))
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