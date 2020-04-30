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Бывший врач «Спартака»: «Не представляю футбол в масках»

сегодня, 21:42

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал слухи, что игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках. 

Это будет что-то, непохожее на футбол. Такие маски не должны сниматься во время борьбы и намокать. Поэтому я не представляю футбол в масках. 

Футбол – динамичная игра, где много борются за мяч. Идет самая настоящая битва. Какие тут могут быть маски?! Да еще за игру их надо несколько сотен.

Предлагают проводить дезинфекцию мяча и футбольного поля? Это пойдет в зачет борьбы с коронавирусом. Вполне допустимая и хорошая вещь. Профилактические меры – это основное не только в борьбе с коронавирусом, но и вообще с болезнями. Лучше предупредить, чем лечить. 

ФИФА хочет запретить футболистам плеваться во время матчей? Если игрок – носитель вируса, то это поможет не разносить заразу. 

Предлагают запретить футболистам обниматься после забитых голов? Забить гол стоит большого труда. Совсем запретить радоваться – это уже из области фантастики. Если автор гола поднимет руки и будет плясать от радости, то пусть так и делает. Если его кто-то обнимет, то это уже другой вопрос. Пусть сами команды решают, как быть. 

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:16
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 21:58
    Посмотрите видео ,где ЯПОНЦЫ В БИНОКЛЯХ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ ! И маски на лицах игроков покажутся Божьим даром ! )))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:57
    думаю до этого не дойдёт))
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