Бывший врач «Спартака»: «Не представляю футбол в масках»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал слухи, что игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках.

Это будет что-то, непохожее на футбол. Такие маски не должны сниматься во время борьбы и намокать. Поэтому я не представляю футбол в масках.

Футбол – динамичная игра, где много борются за мяч. Идет самая настоящая битва. Какие тут могут быть маски?! Да еще за игру их надо несколько сотен.

Предлагают проводить дезинфекцию мяча и футбольного поля? Это пойдет в зачет борьбы с коронавирусом. Вполне допустимая и хорошая вещь. Профилактические меры – это основное не только в борьбе с коронавирусом, но и вообще с болезнями. Лучше предупредить, чем лечить.

ФИФА хочет запретить футболистам плеваться во время матчей? Если игрок – носитель вируса, то это поможет не разносить заразу.

Предлагают запретить футболистам обниматься после забитых голов? Забить гол стоит большого труда. Совсем запретить радоваться – это уже из области фантастики. Если автор гола поднимет руки и будет плясать от радости, то пусть так и делает. Если его кто-то обнимет, то это уже другой вопрос. Пусть сами команды решают, как быть.