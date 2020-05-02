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Моуриньо: «Скучаю по футболу и нашему привычному миру»

сегодня, 05:03

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о том, как справляется с нынешней ситуацией в период пандемии коронавиуса, и высказался о возможном возобновлении футбольного сезона.

— Как проходит жизнь в Лондоне в период пандемии коронавируса?

— Ну, честно говоря, я стал смотреть больше футбола, чем когда-либо смотрел дома. Я анализирую и узнаю много нового о других командах и тренера.

Я скучаю по футболу и нашему привычному миру. Но, конечно, мы должны оставаться терпеливыми и осторожными. Эта борьба касается всех нас, и каждый должен сыграть свою роль в ней.

— Что думаете об оставшейся части сезона?

— Если мы доиграем оставшиеся 9 матчей чемпионата, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет здорово для футбола и Премьер-Лиги. Это будет хороший знак.

— Даже если матчи будут проходить за закрытыми дверями?

— Я предпочитаю думать, что футбол никогда не будет проходить за закрытыми дверями из-за многочисленных телекамер, а следовательно, миллионов зрителей, которые будут его смотреть. Если нам всё же придётся сыграть на пустом стадионе, на самом деле он вовсе не будет пустым.

Вчера стало известно о том, что клубы АПЛ подтвердили свою готовность доиграть чемпионат.

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shlomo
shlomo
сегодня в 05:10
Все скучают...надеюсь все скоро закончится...
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