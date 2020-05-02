Моуриньо: «Скучаю по футболу и нашему привычному миру»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о том, как справляется с нынешней ситуацией в период пандемии коронавиуса, и высказался о возможном возобновлении футбольного сезона.
— Как проходит жизнь в Лондоне в период пандемии коронавируса?
— Ну, честно говоря, я стал смотреть больше футбола, чем когда-либо смотрел дома. Я анализирую и узнаю много нового о других командах и тренера.
Я скучаю по футболу и нашему привычному миру. Но, конечно, мы должны оставаться терпеливыми и осторожными. Эта борьба касается всех нас, и каждый должен сыграть свою роль в ней.
— Что думаете об оставшейся части сезона?
— Если мы доиграем оставшиеся 9 матчей чемпионата, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет здорово для футбола и Премьер-Лиги. Это будет хороший знак.
— Даже если матчи будут проходить за закрытыми дверями?
— Я предпочитаю думать, что футбол никогда не будет проходить за закрытыми дверями из-за многочисленных телекамер, а следовательно, миллионов зрителей, которые будут его смотреть. Если нам всё же придётся сыграть на пустом стадионе, на самом деле он вовсе не будет пустым.
Вчера стало известно о том, что клубы АПЛ подтвердили свою готовность доиграть чемпионат.