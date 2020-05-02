Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»

Бывший наставник «Реала» Жозе Моуриньо, ныне работающий в «Тоттенхэме», рассказал о соперничестве мадридского клуба с «Барселоной».
Моуриньо возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. С «Реалом» португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).
Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой в Европе. Мы делали быстрые и прямые перемещения к воротам, у нас были неудержимые связки.
Ранее Моуриньо высказался о возобновлении сезона.
Кстати, заметьте, в Барселоне тренер и игроки не позволяли себе такого высказывания, хотя на это имели право больше чем тот же Моуриньо.
Да тот же Иньеста или Хави с Пуйолем и Месси выигравшие в своей Клубной карьере ВСЁ
Кстати, заметьте, в Барселоне тренер и игроки не позволяли себе такого высказывания, хотя на это имели право больше чем тот же Моуриньо.
Да тот же Иньеста или Хави с Пуйолем и Месси выигравшие в своей Клубной карьере ВСЁ