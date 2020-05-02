Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»

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сегодня, 00:16

Бывший наставник «Реала» , ныне работающий в «Тоттенхэме», рассказал о соперничестве мадридского клуба с «Барселоной».

Моуриньо возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. С «Реалом» португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).

Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой в Европе. Мы делали быстрые и прямые перемещения к воротам, у нас были неудержимые связки.

Ранее Моуриньо высказался о возобновлении сезона.