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Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»

сегодня, 00:16

Бывший наставник «Реала» Жозе Моуриньо, ныне работающий в «Тоттенхэме», рассказал о соперничестве мадридского клуба с «Барселоной».

Моуриньо возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. С «Реалом» португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).

Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой в Европе. Мы делали быстрые и прямые перемещения к воротам, у нас были неудержимые связки.

Ранее Моуриньо высказался о возобновлении сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:59
Самоизоляция не всем идет на пользу!!! Особо умиляет - МОЙ РЕАЛ!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:22
Лучшей командой в Европе? Ахахахах... а лч так и не взял)) да и в Испании не так все идеально было)) особенный физрук)
The Method Man
The Method Man
сегодня в 00:21
Столько пафоса если это и правда верный перевод (слово в слово)

Кстати, заметьте, в Барселоне тренер и игроки не позволяли себе такого высказывания, хотя на это имели право больше чем тот же Моуриньо.

Да тот же Иньеста или Хави с Пуйолем и Месси выигравшие в своей Клубной карьере ВСЁ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:21
Поэтому тебе дали подсрачник из реала,"особенный" балабол.
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