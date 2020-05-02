Кепа: «Ла Лига ещё не видела лучшего Азара»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о своём бывшем партнёре по лондонской команде, полузащитнике «Реала» Эдене Азаре.
— Вы бы поставили Азара на одну ступеньку с Лионелем Месси и Криштиану Роналду?
— Не знаю, стоит ли он рядом с ними, учитывая то, какие показатели они демонстрировали на протяжении многих лет, но он близок. Эден – выдающийся футболист. Ла Лига ещё не видела лучшего Азара
— Большое число травм...
— Травмы приходят, когда приходят. Это не проконтролируешь. В прошлом году в «Челси» у него едва ли была какая-то травма. Надеюсь, что здоровье Азара позволит нам насладиться его игрой в следующем сезоне.
Кепа также заявил, что настроен выиграть множество трофеев в составе «Челси» и сборной Испании.