ГлавнаяНовости

Марсело: «Хочу остаться в „Реале“»

сегодня, 00:08

Защитник «Реала» Марсело выразил желание остаться в мадридском клубе.

Два года назад я услышал о том, что уже подписал контракт с «Ювентусом», что я хочу снова играть вместе с Роналду... Люди могут придумать много всего. Мне кажется, я видел несколько фанатов «Ювентуса», которым это понравилось.

Я хочу остаться в «Реале». Думаю, и клуб также меня не отпустит. Меня здесь все устраивает. С тех пор, как приехал сюда с семьей, я стал частью невероятной истории. Не знаю, правда ли, что «Ювентус» заинтересован во мне.

Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов и кубок мира со сборной Бразилии.

Все новости
Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»
Сегодня, 00:16 Комментарии4
Голлини прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма»
Вчера, 23:59 Комментарии2
Вернер: «Лучше отправлюсь за границу, чем в „Баварию“»
Вчера, 23:40 Комментарии1
Ляпорт: «Возможно, Бьелса и Гвардиола – два лучших тренера мира»
Вчера, 23:24 Комментарии1
Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере
Вчера, 22:25 Комментарии7
Виллиан: «Не знаю ничего о своем будущем, но мне нравится в Лондоне»
Вчера, 21:06 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:34
Пока ещё полезен, но уже заметно сдал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100