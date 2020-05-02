Марсело: «Хочу остаться в „Реале“»

Защитник «Реала» Марсело выразил желание остаться в мадридском клубе.

Два года назад я услышал о том, что уже подписал контракт с «Ювентусом», что я хочу снова играть вместе с Роналду... Люди могут придумать много всего. Мне кажется, я видел несколько фанатов «Ювентуса», которым это понравилось.

Я хочу остаться в «Реале». Думаю, и клуб также меня не отпустит. Меня здесь все устраивает. С тех пор, как приехал сюда с семьей, я стал частью невероятной истории. Не знаю, правда ли, что «Ювентус» заинтересован во мне.

Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов и кубок мира со сборной Бразилии.