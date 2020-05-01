Голлини прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма»

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вчера, 23:59

Вратарь «Аталанты» в общении с Gazzetta dello Sport прокомментировал слухи о том, что им интересуются «Тоттенхэм» и «Милан». Голкипер отметил, что привязан к «Аталанте» и городу Бергамо, в котором базируется команда. По словам Голлини, уйти в другой клуб было бы неуважительно по отношению к Бергамо, существенно пострадавшему из-за вспышки коронавируса.

Я никогда не думал об этом, тем более сейчас. Это было бы неуважительно по отношению к «Аталанте» и Бергамо. Приятно, когда тебя ценят, но это не вызывает во мне определенные чувства. Я ощущаю особую близость к семье «Аталанты» и сейчас даже больше – к Бергамо. Я не выбираю между Италией и Англией, я выбираю Бергамо. Это правильный выбор, так я чувствую.

Отметим, ранее сообщалось, что в переходе Голлини в «Тоттенхэм» заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо.