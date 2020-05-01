Вернер: «Лучше отправлюсь за границу, чем в „Баварию“»

Нападающий «РБ Лейпциг» в разговоре с Bild заявил, что предпочитает продолжение карьеры за границей трансферу в «Баварию».

«Бавария» — это великий клуб, не нужно и говорить об этом. Ханси Флик доказал в нынешнем сезоне, что он очень хороший тренер. Но если мне придется вновь сменить клуб, я лучше отправлюсь за границу, чем в «Баварию». Просто вызов, который дает другой чемпионат, привлек бы меня немного больше, чем переход в другой клуб Бундеслиги.