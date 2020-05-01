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Вернер: «Лучше отправлюсь за границу, чем в „Баварию“»

вчера, 23:40

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер в разговоре с Bild заявил, что предпочитает продолжение карьеры за границей трансферу в «Баварию».

«Бавария» — это великий клуб, не нужно и говорить об этом. Ханси Флик доказал в нынешнем сезоне, что он очень хороший тренер. Но если мне придется вновь сменить клуб, я лучше отправлюсь за границу, чем в «Баварию». Просто вызов, который дает другой чемпионат, привлек бы меня немного больше, чем переход в другой клуб Бундеслиги.

По информации прессы, Вернером интересуются «Бавария» и «Ливерпуль». Также сообщалось, что на него претендуют «Интер» и «Ювентус».

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Думается мне, что он в ливер перейдёт. Ну, а в Баварии и так атака отличная + они сане наверняка купят
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