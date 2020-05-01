Вернер: «Лучше отправлюсь за границу, чем в „Баварию“»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер в разговоре с Bild заявил, что предпочитает продолжение карьеры за границей трансферу в «Баварию».
«Бавария» — это великий клуб, не нужно и говорить об этом. Ханси Флик доказал в нынешнем сезоне, что он очень хороший тренер. Но если мне придется вновь сменить клуб, я лучше отправлюсь за границу, чем в «Баварию». Просто вызов, который дает другой чемпионат, привлек бы меня немного больше, чем переход в другой клуб Бундеслиги.
По информации прессы, Вернером интересуются «Бавария» и «Ливерпуль». Также сообщалось, что на него претендуют «Интер» и «Ювентус».