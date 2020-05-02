Президент «Сент-Этьена» хочет провести финал Кубка Франции со зрителями

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сегодня, 22:18

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер настаивает на том, чтобы его команда проводила финал Кубка Франции против ПСЖ со зрителями на трибунах. Именно с таким заявлением он обратился к Федерации футбола Франции.

По мнению президента «зеленых», проводить матч такого характера без фанатов — это абсурд. Если Федерация футбола страны считает, что в августе будет безопасно начать чемпионат, то, по мнению Ромейера, это должно касаться и Кубка Франции, который пройдет 13 или 20 августа.

Ранее владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо поделился мнением о досрочном завершении сезона во Франции.