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Президент «Сент-Этьена» хочет провести финал Кубка Франции со зрителями

сегодня, 22:18

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер настаивает на том, чтобы его команда проводила финал Кубка Франции против ПСЖ со зрителями на трибунах. Именно с таким заявлением он обратился к Федерации футбола Франции.

По мнению президента «зеленых», проводить матч такого характера без фанатов — это абсурд. Если Федерация футбола страны считает, что в августе будет безопасно начать чемпионат, то, по мнению Ромейера, это должно касаться и Кубка Франции, который пройдет 13 или 20 августа.

Ранее владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо поделился мнением о досрочном завершении сезона во Франции.

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Все комментарии
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
VAN ARM
VAN ARM ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 22:32
а глупость остаётся глупостью под любым соусом))
Сп62
Сп62 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 22:30
Риск жить на свете. Можно, как говорил Воланд, внезапно умереть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:27
Смелое заявление.
beefs
beefs
сегодня в 22:21
ну это естественное желание
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:20
не думаю что риск оправдан .
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