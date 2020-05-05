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Брейдо рассказал о восстановлении Джорджевича

сегодня, 09:44

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал о восстановлении нападающего Луки Джорджевича.

Поговорил с Джорджевичем, Сергеем Алексеевым (тренер по физподготовке), Никитой Карлицким (врач) – информация об увеличившихся на несколько месяцев сроках восстановления Луки – «бред» (оценка была исключительной). Восстанавливался Лука всё время с опережением графика.

Мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы – смешно.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:50
Лука дольше лечился чем играл, хрусталёк.
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