Брейдо рассказал о восстановлении Джорджевича

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал о восстановлении нападающего .

Поговорил с Джорджевичем, Сергеем Алексеевым (тренер по физподготовке), Никитой Карлицким (врач) – информация об увеличившихся на несколько месяцев сроках восстановления Луки – «бред» (оценка была исключительной). Восстанавливался Лука всё время с опережением графика.

Мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы – смешно.