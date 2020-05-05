Экс-игрок «Спартака» Синодзука: «Слежу за РПЛ, смотрю матчи „красно-белых“»

Воспитанник «Спартака» , ныне выступающий за японский клуб «Омия Ардия», признался, что следит за играми бывшей команды и поделился мнением о полузащитнике «красно-белых» .

— Да, я слежу за российским футболом, особенно за «Спартаком». Смотрю матчи, даже видел несколько игр на предсезонном турнире. Мне интересно наблюдать за «красно-белыми», так как в команде сейчас выступают многие футболисты, с которыми я играл.

— Как вам Зелимхан Бакаев в этом сезоне? Ожидали, что он станет одним из лидеров команды?

— Зеля этого заслужил. Он очень много работал, когда был ещё в «Спартаке-2». Всего, что с ним сейчас происходит, он добился только своим трудом. За счёт своей самоотдачи Бакаев стал одним из лидеров «Спартака».

— Вы играли со многими футболистами, которые сейчас в основе «Спартака» или в других российских клубах. Кому не удалось полностью реализовать свой потенциал?