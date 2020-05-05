Экс-игрок «Спартака» Синодзука: «Слежу за РПЛ, смотрю матчи „красно-белых“»

Воспитанник «Спартака» Иппэй Синодзука, ныне выступающий за японский клуб «Омия Ардия», признался, что следит за играми бывшей команды и поделился мнением о полузащитнике «красно-белых» Зелимхане Бакаеве.
— Да, я слежу за российским футболом, особенно за «Спартаком». Смотрю матчи, даже видел несколько игр на предсезонном турнире. Мне интересно наблюдать за «красно-белыми», так как в команде сейчас выступают многие футболисты, с которыми я играл.
— Как вам Зелимхан Бакаев в этом сезоне? Ожидали, что он станет одним из лидеров команды?
— Зеля этого заслужил. Он очень много работал, когда был ещё в «Спартаке-2». Всего, что с ним сейчас происходит, он добился только своим трудом. За счёт своей самоотдачи Бакаев стал одним из лидеров «Спартака».
— Вы играли со многими футболистами, которые сейчас в основе «Спартака» или в других российских клубах. Кому не удалось полностью реализовать свой потенциал?
— Многие сейчас играют в РПЛ, а некоторые в основе «Спартака»: Рассказ (Прим. — Николай Рассказов), Саша Максименко, Аяз Гулиев, тот же Зеля. Сложно сказать, кто не реализовал себя. Не все ребята дошли до РПЛ, как и я. Но ничего, выступают за другие команды. А выделять кого-то конкретного будет неправильно с моей стороны. У всех своя жизнь.
Недавно появилась информация об интересе к защитнику «Спартака» Айртона со стороны «Порту».