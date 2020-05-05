Обляков: «В детстве всегда подавал угловые и штрафные»

Полузащитник ЦСКА в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, на какой позиции предпочитает играть, и признался, что в детстве всегда исполнял подачи со стандартов.

Конечно, мне удобнее в центре полузащиты. Но, поиграв на другой позиции, начинаешь уже по-другому смотреть на игру. Когда ты в центре, то ты всегда в игре, и мяч где-то рядом. А когда слева, то бывает, что поменьше мяча доставляют. Но я уже привык играть на левом фланге.

С детства всегда подавал штрафные и угловые. Правда, в этом сезоне что-то не пошло. Хотя, кажется, всё равно было два стандарта, с которых забили.



Думаю, лучше всех в футболе подаёт Трент Александер-Арнольд (Прим. — правый защитник «Ливерпуля»).