Танасиевич: «Кокорин – очень воспитанный мальчик. Таких мало»

Экс-игрок московского «Динамо» поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, нападающем «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту».

— Как вам возвращение на поле форварда «Сочи» Александра Кокорина?

— По тем матчам, которые прошли весной в РПЛ , Кокорин и Гжегож Крыховяк из «Локомотива» стали лучшими игроками чемпионата. Никто не знает, как бы всё сложилось дальше, но на данный момент это так. По Саше видно, что он по-прежнему лёгкий, подвижный и умный. Он этого не растерял.

— Кокорин говорит, что у него есть вариант уехать в европейский клуб нынешним летом. Верите в такие перспективы?

— Решать только самому Саше, но ему уже 29 лет, и этим летом для него будет последний поезд в Европу. Следующей зимой или через год такого уже точно не случится. Скоро он станет свободным агентом, и это будет для Кокорина дополнительным шансом устроиться в иностранном чемпионате. Но если нет, то я уверен, что он найдёт команду в России.

— Вы говорили, что Кокорин всегда был очень добрым. Вам не кажется, что данное качество ему даже мешало в карьере?

— Кокорин — очень воспитанный мальчик. Таких мало. Он всегда уважал старших и своих партнёров — и на тренировках, и на футбольном поле. Может быть, это мешало, а может, и нет. Саша уже доказал, что он один из самых больших талантов в России. Так что его можно только поддержать.