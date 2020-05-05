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Танасиевич: «Кокорин – очень воспитанный мальчик. Таких мало»

сегодня, 04:33

Экс-игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, нападающем «Сочи» Александре Кокорине, права на которого принадлежат «Зениту».

— Как вам возвращение на поле форварда «Сочи» Александра Кокорина?

— По тем матчам, которые прошли весной в РПЛ, Кокорин и Гжегож Крыховяк из «Локомотива» стали лучшими игроками чемпионата. Никто не знает, как бы всё сложилось дальше, но на данный момент это так. По Саше видно, что он по-прежнему лёгкий, подвижный и умный. Он этого не растерял.

— Кокорин говорит, что у него есть вариант уехать в европейский клуб нынешним летом. Верите в такие перспективы?

— Решать только самому Саше, но ему уже 29 лет, и этим летом для него будет последний поезд в Европу. Следующей зимой или через год такого уже точно не случится. Скоро он станет свободным агентом, и это будет для Кокорина дополнительным шансом устроиться в иностранном чемпионате. Но если нет, то я уверен, что он найдёт команду в России.

— Вы говорили, что Кокорин всегда был очень добрым. Вам не кажется, что данное качество ему даже мешало в карьере?

— Кокорин — очень воспитанный мальчик. Таких мало. Он всегда уважал старших и своих партнёров — и на тренировках, и на футбольном поле. Может быть, это мешало, а может, и нет. Саша уже доказал, что он один из самых больших талантов в России. Так что его можно только поддержать.

Вчера Кокорин сообщил, что переведёт 1 млн рублей на лечение девочки из Северной Осетии.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:46
Ну очень воспитанный мальчик. Мы все неоднократно в этом убедились.
Да и по поводу возраста к нему есть вопросы. Похоже , что ему уже 31 стукнуло.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:40
Да, что уж там, таких вообще нет!
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