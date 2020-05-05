Обляков: «В Лиге Европы мы провалили только второй тайм с „Лудогорцем“»

Полузащитник ЦСКА в эфире программы «Футбол России» попробовал дать объяснение нестабильным результатам армейцев в нынешнем сезоне.

В этом году уже многие команды приспособились к нашей игре. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем матчи, по которым тяжело сказать, что мы в чём-то уступали.

Что касается Лиги Европы, мы только второй тайм с «Лудогорцем» провалили. Это был самый плохой тайм. А потом играли неплохо. Бывает, что не идёт. Не могу объяснить, так получается.

Надеюсь, что мы будем идти вперёд и прогрессировать. Расти как команда.