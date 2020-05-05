ГлавнаяНовости

Обляков: «В Лиге Европы мы провалили только второй тайм с „Лудогорцем“»

сегодня, 03:50
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)5 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в эфире программы «Футбол России» попробовал дать объяснение нестабильным результатам армейцев в нынешнем сезоне.

В этом году уже многие команды приспособились к нашей игре. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем матчи, по которым тяжело сказать, что мы в чём-то уступали.

Что касается Лиги Европы, мы только второй тайм с «Лудогорцем» провалили. Это был самый плохой тайм. А потом играли неплохо. Бывает, что не идёт. Не могу объяснить, так получается.

Надеюсь, что мы будем идти вперёд и прогрессировать. Расти как команда.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» (1:5), пропустив все 5 голов в одном тайме.

Все новости
Обляков: «В детстве всегда подавал угловые и штрафные»
Сегодня, 04:59 Комментарии0
Танасиевич: «Кокорин – очень воспитанный мальчик. Таких мало»
Сегодня, 04:33 Комментарии2
Луческу: «Думаю, что Сёмин уйдёт из „Локо“, только если зам захочет»
Сегодня, 02:46 Комментарии2
Экс-игрок «Спартака» Синодзука: «Слежу за РПЛ, смотрю матчи „красно-белых“»
Сегодня, 01:43 Комментарии6
Кокорин — о возможном расширении РПЛ: «Конечно, это неправильно»
Сегодня, 00:40 Комментарии4
Созин: «Какие 18 команд в РПЛ? Скоро команды будут лопаться, как шарики»
Вчера, 23:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:55
И провалили Лигу
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:48
Тебе бы Ваня вообще не следовало рот открывать. Ты самое слабое звено в команде. И за что Витюня к тебе так неравнодушен???
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 04:29
Заржал так, что разбудил весь дом нафиг. То есть Цска, набрав 1 очко или сколько там, в группе, состоящей из худших команд в Лиге Европы, где должен был набрать на 17 очков больше.

И вы турнир не провалили, по-вашему? Он либо тупой либо невероятно предвзятый.
Alvish
Alvish
сегодня в 04:21
Полный позор считает нормальной игрой.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:12
Без комментариев!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 03:59
"Второй тайм провалили,а потом играли нормально..."
Это как ?!? у вас был третий тайм.....?!?
про76и всю игру.....
shlomo
shlomo
сегодня в 03:58
Вы конечно не не Ливер....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100