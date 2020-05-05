Обляков: «В Лиге Европы мы провалили только второй тайм с „Лудогорцем“»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в эфире программы «Футбол России» попробовал дать объяснение нестабильным результатам армейцев в нынешнем сезоне.
В этом году уже многие команды приспособились к нашей игре. Все знают, как мы играем. У нас не всегда получается взломать оборону, а в концовке какие-то контратаки пропускаем и проигрываем матчи, по которым тяжело сказать, что мы в чём-то уступали.
Что касается Лиги Европы, мы только второй тайм с «Лудогорцем» провалили. Это был самый плохой тайм. А потом играли неплохо. Бывает, что не идёт. Не могу объяснить, так получается.
Надеюсь, что мы будем идти вперёд и прогрессировать. Расти как команда.
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» (1:5), пропустив все 5 голов в одном тайме.
И вы турнир не провалили, по-вашему? Он либо тупой либо невероятно предвзятый.
И вы турнир не провалили, по-вашему? Он либо тупой либо невероятно предвзятый.
Это как ?!? у вас был третий тайм.....?!?
про76и всю игру.....
Это как ?!? у вас был третий тайм.....?!?
про76и всю игру.....