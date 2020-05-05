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Кокорин — о возможном расширении РПЛ: «Конечно, это неправильно»

сегодня, 00:40

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в прямом эфире в инстаграме блогера Евгения Савина высказался насчет возможного расширения российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Что касается расширения РПЛ, конечно, это неправильно. Но если так решат, я не вижу в этом ничего плохого. Дополнительные две команды… Что 16, что 18, как по мне, проблем нет. Да, правила должны быть изначально, но тут такая ситуация, что никто не понимает, что происходит.

Ранее стало известно, что Кокорин переведёт 1 млн рублей на лечение девочки из Осетии. 

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 01:12
Сам себе противоречит!
Bjuik
Bjuik
сегодня в 00:42
Это выгодно свиням, спасение от пердива.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:41
Тебя то точно не спросят!
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