Кокорин — о возможном расширении РПЛ: «Конечно, это неправильно»

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сегодня, 00:40

Нападающий «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», в прямом эфире в инстаграме блогера Евгения Савина высказался насчет возможного расширения российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Что касается расширения РПЛ , конечно, это неправильно. Но если так решат, я не вижу в этом ничего плохого. Дополнительные две команды… Что 16, что 18, как по мне, проблем нет. Да, правила должны быть изначально, но тут такая ситуация, что никто не понимает, что происходит.

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